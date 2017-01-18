Как сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Жаслан БИСЕМБИЕВ, в 2017 году будет увеличена численность трудовых коллективов «Жасыл ел». Если в прошлом году в каждом районе было по 50 человек, то в этом году их число увеличится от 65 до 75. Кроме того, увеличится заработная плата рабочих. В 2015- 2016 годах зарплата была 47 729 тенге, а в 2017 году будет 59 000 тенге. На вопрос Нурлана НОГАЕВА о том, почему бы не увеличить количество студентов, вовлеченных в деятельность «Жасыл ел», Бисембиев ответил что программа спонсируется из республиканского бюджета. - Это не проблема, подготовьте предложение, местный бюджет выделит деньги на создание дополнительных рабочих мест для студентов, - поручил аким области. – В области 26 тысяч детей учатся в старших классах школ, 10 тысяч студентов в вузах и 18 тысяч в колледжах – мы должны охватить большинство из них, найти работу желающим на летние месяцы. Опять же, мы строим много объектов по госпрограммам, почему бы к их строительству не привлекать студентов, которые хотят заработать? Продумайте этот вопрос. Помимо этого, Нурлан НОГАЕВ высказал ряд замечаний руководству управления образования касающихся распределения грантов. - Почему молодые специалисты, отучившиеся на учителей начальных классов с казахским языком обучения, сидят без работы? Потому что, получив грант от государства и получив специальность, они сталкиваются с действительностью, которая показывает, что область нуждается в педагогах начальных классов с русским языком обучения, тогда как в некоторых районах на место в казахских начальных классах претендуют до 30 человек. Имеется потребность в учителя-предметниках, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Нужно более точечно распределять гранты, проводить агитационную работу среди тех людей, которые решили посвятить свою жизнь педагогике, подсказывать, в какой сфере они могут рассчитывать на поддержку государства. В наших руках есть все инструменты для того, чтобы выучить когорту нужных специалистов и закрыть тем самым дефицит кадров преподавательского состава: образовательные гранты, программы для молодых специалистов. Составьте анализ и добейтесь распределения грантов на действительно необходимые специальности.