18 января путешественники, машина которых поломалась в Уральске, отправились домой. Их автомобиль удалось починить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ispancy (3) Вновь состоялась встреча журналистов "МГ" с уже известными испанцами-путешественниками. Как рассказали Хосе и Патрисия, автомобиль им починили еще вчера, помог в этот автомеханик Алексей КУЛИБИН. А деталь выточили на заводе "Зенит". - Отдохнули перед дорогой. Сегодня мы проснулись и начали собираться в путь. Приготовили уже все необходимые вещи. Самое главное, что мы завели свой автомобиль, - рассказала Патрисия. Путешественники показали свой "Ленд ровер сантана" изнутри. - В нем очень уютно, тут есть все необходимое для жизни. Изнутри он полностью обклеен утеплителем. Есть санузел, душевая, плита для готовки пищи и даже холодильник. а также выдвигается стол, и раскладывается спальное место, - говорит Хосе. ispancy (4) У кругосветных путешественников сложились самые яркие и положительные впечатления от нашего города. Патрисия отметила наш гостеприимный народ. - Это был очень теплый прием и огромная помощь от жителей города, - говорит Патрисия. Они очень благодарны всем, тем кто им помог. - Мы планируем через 2-3 года приехать в Уральск еще раз. Но только теперь в теплое время года, скорее всего летом, и не на машине, а на мотоциклах, своим ходом, - делятся планами путешественники. Стоит отметить, что мужчина, который заметил их и помог им 13 января, когда они застряли на дороге, приехал их проводить. Нурлан привез гостинец - то самое незабываемое, по мнению, испанцев - казы. Уралец проводил их на своем автомобиле до трассы. Гости пообещали сообщить, как только приедут на родину. Напомним, пара путешественников из Испании застряла в Уральске 13 января. Они побывали в 13 странах и преодолели более 16 тысячи км. ispancy (2) ispancy (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА