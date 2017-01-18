В 2016 году было продано три объекта коммунальной собственности города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Как сообщили в отделе финансов, постановлением акимата области утвержден перечень из 12 объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду в 2016-2020 годах по ЗКО. - В 2016 году были проданы три объекта в городе Уральск. Среди них ТОО "Орал Таза сервис», которое было продано 11 ноября за 333 млн тенге, 2 декабря было передано в конкурентную среду ГККП «Тұрғын үй Уральск», его стоимость составила 5 тысяч тенге и 30 декабря было продано ТОО "Жайық Жарығы» за 91 млн 117 тысяч тенге, - пояснили в городском отделе финансов. Между тем, дорожно-строительную компанию "Уральскгордорстрой" исключили из перечня объектов, подлежащих приватизации по городу, так как в 2014 году экономический суд признал ТОО банкротом. Напомним, согласно комплексному плану по Западно-Казахстанской области подлежат приватизации следующие объекты коммунальной собственности. Это ГККП «Спортивный клуб «Сарыарқа», ГККП «Жігер» спорт клубы», ГККП «Тұрғынүй Уральск», ГКП на ПХВ «Областной центр формирования здорового образа жизни», многоотраслевое государственное коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие отдела ЖКХ ПТ и АД города Уральска, «Горкомхоз» акимата Бурлинского района», ТОО «Футбольный клуб «Акжайык», ТОО «Спортивный клуб «Акжайык», ТОО «Жайық Жарығы», ТОО «Орал Таза сервис», ТОО «Уральскгордорстрой», ТОО «Горлифт» акимата города Уральск, ТОО «Батысагросервис», ТОО «Жымпиты-сервис» и ГКП «Орда» акимата Бокейординского района.