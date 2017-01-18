Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло утром 17 января в районе пригородного поселка Жанаталап. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области, водитель и автомобиль, на котором был совершен наезд, пока не установлены. - Девочка 2002 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в детскую областную больницу. Но скончалась, так и не придя в сознание, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия, личность подозреваемого устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели. Департамент внутренних дел Атырауской области всех очевидцев данного ДТП просит обращаться по телефону: 98-20-42.