Сегодня, 18 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области прошел отбор кандидатов в число присяжных по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории МИНИНОЙ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_4833 В суд привезли подозреваемогоВ связи с малым количеством пришедших кандидатов, судебное заседание перенесли предварительно на 26 января. По словам адвоката подозреваемого Намига ВЕЛИЕВА, отбор присяжных продолжается. Первое судебное заседание прошло за закрытыми дверями, подсудимый был доставлен под конвоем. Из 100 приглашенных кандидатов явилось всего 39 человек. Судебное заседание продлилось полтора часа, но выбрать 12 человек в число присяжных так и не смогли. - Меня пригласили поучаствовать в числе присяжных. Повестка в суд пришла 15 января. Но я отказалась, так судебное заседание будет проходить на русском языке, и проживаю от города я далеко в Каракиянском районе,- сказала Рахат БАШКАРАЕВА, кандидат в число присяжных. По словам адвокат подозреваемого Намига ВЕЛИЕВА, первый процесс прошел в режиме согласно УК Республики Казахстан. - Мой подсудимый не признает вину и поэтому изъявил желание суда присяжных. Он не доверяет правоохранительным органам. И поэтому надеется только на присяжных. Если вина подсудимого не будет доказана, присяжные смогут вынести оправдательный вердикт. Отбор присяжных продолжается,- сказал защитник. Напомним, что резонансное дело об изнасиловании шестилетней девочки передано на рассмотрение в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области 26 декабря. Деяния подозреваемого квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса. Уголовное дело объемом 11 томов рассматривает судья специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области Азат ИЗБАСАРОВ. А в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для подозреваемого – пожизненное лишение свободы. 6-летняя Виктория Минина скончалась 21 ноября в Астане в Центре матери и ребенка спустя 3 месяца после изнасилования. Все это время девочка пробыла в коме.