Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, данная информация была озвучена на совещании в суде Акжайыкского района при обсуждении использования технических средств во время судебного процесса. Стоит отметить, судебный пристав Лукпан ИСПАНОВ заявил, что вход в здания местных судов представителей СМИ с техническими средствами, связанными с их профессиональной деятельностью разрешается при наличии документов, подтверждающих отношение к СМИ. - Таким образом видеокамеры, диктофоны, смартфоны и планшеты журналисты имеют право пронести в здание суда. Однако проводить фото и видеосъемку на процессе они могут, как и прежде, только по согласию председательствующего судьи, - пояснили в суде. Между тем, весной 2016 года постановлением правительства РК было велено запретить госслужащим проносить смартфоны и прочие гаджеты в госучреждения. После чего охрана в госучреждениях перестала пропускать представителей СМИ в здания со смартфонами, несмотря на то, что данное постановление распространялось исключительно на госслужащих.