Иллюстративное фото из архива "МГ" Неплатежеспособные родители доставляют немало забот судебным исполнителям. На сегодняшний день в департаменте юстиции ЗКО находятся 8000 исполнительных производств. Среди них есть оконченные, частично исполняемые и те, у которых сумму по алиментным платежам высчитывают, как только начисляется заработная плата. Но есть среди алиментщиков и те, кто идет на хитрость лишь бы не платить ребенку. - Мы не имеем права выяснять, есть ли у неплательщиков возможность выплачивать алименты - это будет нарушение конституционных прав человека. Мы работаем по зарплате, и по имуществу, которое на него зарегистрировано. Бывает и такое, что должник, оформляет все свое имущество на вторую жену или же на родителей. Поэтому не всегда можем взыскать задолженности, - говорит руководитель департамента юстиции по ЗКО Алмат НАРКУЛОВ. Это еще не все уловки, которые применяют должники по алиментам. Некоторые устраиваются на работу по договору, при этом имея хороший доход от своего дела, а получают, согласно этому договору зарплату около 30 тысяч тенге, таким образом, своим детям они выплачивает порядка 7000 тенге в месяц. - С должниками, которые не работают, и не имеют имущества, сложнее - они уходят от ответственности. Далеко не всегда мы имеем рычаги полного воздействия, поэтому выплата тянется, - рассказал заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Хамидолла КУСДАУЛЕТОВ. Стоит отметить, что большую часть неплательщиков алиментов составляют мужчины. Так, в 2016 году в ЗКО 1187 пап оплачивали алименты в добровольном порядке, у 1758 человек алименты удерживаются с зарплаты и 1150 - оплачивали частично.