Об этом рассказал аким сельского округа Тимур АШИГАЛИЕВ, на отчетной встрече с жителями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". otchet akima zhelaevo (5) 18 января аким сельского округа отчитался перед жителями за проделанную им работу в течение года. На отчете также присутствовал аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Жителей больше всего волновали вопросы, связанные с благоустройством села, ремонтом дорог, строительством детского сада, дома культуры, а также работой общественного транспорта. В прошлом году жители сельского округа подняли четыре больных вопроса. На этом отчете аким рассказал, как они решены. - Решены такие вопросы, как открытие аптеки, решена проблема с маршрутом №38, - пояснил аким города. - На стадии рассмотрения - капитальный ремонт центра внешкольной работы. Как сообщил аким Желаевского сельского округа, в 2017 году по программе развития регионов из бюджета на Желаевский округ планируется выделение средств из бюджета в размере 1,4 миллиона тенге. Деньги будут направлены на развитие и благоустройство сельского округа. На сегодняшний день имеется сметная документация на капитальный ремонт неасфальтированной дороги автобусного маршрута №14 по улицам Трудовая, Курганная, Агрегатная. Также начнется капитальный ремонт центра внешкольной работы. Жительница Лидия Семеновна высказала свое недовольство тем, что новые дороги, которые проложили в прошлом году, уже разбиты большегрузами. А на остановочных павильонах нет лавочек, куда можно присесть пожилому человеку. Недовольство также выразили в отношении маршрутов №14 и №38. Жители по-прежнему утверждают, что проблема существует. - Маршрут №38 часто сбивается с графика, и нам приходиться ждать автобус около часа в морозы, - пожаловалась местная жительница Татьяна. На что директор автобусного парка пояснил, что проблема в автопарке только одна - это постоянные поломки устаревших автобусов. Все недочеты они стараются исправить, сообщил глава автопарка. Аким города пообещал поочередно решать все озвученные вопросы после проведения отчетных встреч во всех запланированных сельских округах. otchet akima zhelaevo (6) otchet akima zhelaevo (4) otchet akima zhelaevo (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА