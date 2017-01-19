18 января аким сельского округа отчитался перед жителями за проделанную им работу в течение года. На отчете также присутствовал аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Жителей больше всего волновали вопросы, связанные с благоустройством села, ремонтом дорог, строительством детского сада, дома культуры, а также работой общественного транспорта. В прошлом году жители сельского округа подняли четыре больных вопроса. На этом отчете аким рассказал, как они решены. - Решены такие вопросы, как открытие аптеки, решена проблема с маршрутом №38, - пояснил аким города. - На стадии рассмотрения - капитальный ремонт центра внешкольной работы. Как сообщил аким Желаевского сельского округа, в 2017 году по программе развития регионов из бюджета на Желаевский округ планируется выделение средств из бюджета в размере 1,4 миллиона тенге. Деньги будут направлены на развитие и благоустройство сельского округа. На сегодняшний день имеется сметная документация на капитальный ремонт неасфальтированной дороги автобусного маршрута №14 по улицам Трудовая, Курганная, Агрегатная. Также начнется капитальный ремонт центра внешкольной работы. Жительница Лидия Семеновна высказала свое недовольство тем, что новые дороги, которые проложили в прошлом году, уже разбиты большегрузами. А на остановочных павильонах нет лавочек, куда можно присесть пожилому человеку. Недовольство также выразили в отношении маршрутов №14 и №38. Жители по-прежнему утверждают, что проблема существует. - Маршрут №38 часто сбивается с графика, и нам приходиться ждать автобус около часа в морозы, - пожаловалась местная жительница Татьяна. На что директор автобусного парка пояснил, что проблема в автопарке только одна - это постоянные поломки устаревших автобусов. Все недочеты они стараются исправить, сообщил глава автопарка. Аким города пообещал поочередно решать все озвученные вопросы после проведения отчетных встреч во всех запланированных сельских округах.