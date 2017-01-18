Иллюстративное фото с сайта mln.kz В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что женщина обещала своим потенциальным клиентам помочь в покупке квартиры, и те отдавали ей деньги. — 40-летняя женщина предлагала уральцам свою помощь в приобретении жилья и обманным путем брала у них 300 тысяч тенге. Таким образом ей удалось обмануть двоих граждан. Передача денег происходила на остановке «Школьник», — пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Сейчас жительница Уральска 1977 года задержана. По данному факту ведется расследование по статье 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».