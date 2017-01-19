Фото из архива МГ В управлении образования утверждают, что новая задумка нацелена, прежде всего, на улучшении здоровья и безопасности школьников. Если верить статданным, 5-7% школьников начальных классов страдают близорукостью, а в 10-11 классах этот показатель доходит до 20%. Специалисты от образования пришли к выводу, что причина этому как раз использование смартфонов. Запрет на смартфоны, как объясняют в управлении, связан и с участившимися кражами дорогих телефонов. - Запрещая использование смартфонов в стенах школы, мы понимаем, что ученикам необходимо поддерживать связь с родителями. Поэтому в правила внутреннего распорядка школ внесены изменения, позволяющие детям иметь более дешевые телефоны стоимостью не более четырех МРП, - рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Сауле УМЕРБЕКОВА. Соответственно, теперь школьнику разрешается приносить телефоны не дороже 10 000 тенге. При этом в управлении образования подчеркивают, что проверять карманы и портфели учащихся никто не будет. «Отличившегося» ребенка предупредят и вызовут родителей. К слову, сами взрослые запрет на смартфоны восприняли неоднозначно. - У дочери смартфон за 30 000 тенге. Я, например, не могу сейчас отнять у ребенка телефон и купить другой, дешевле. А оставить ее без средства связи – тоже не дело. Должен же я контролировать, когда она в школу пришла, когда вышла из занятий. Не знаю пока, насколько этот запрет будет правильно работать, - говорит житель Актобе Руслан МУХАМБЕТОВ. Кроме того, в Актобе начали практиковать открытые родительские собрания, такие уже прошли в Алгинском и Шалкарском районах, нескольких городских школах. - Такие встречи станут системной практикой. Открытые родительские собрания – это одна из площадок для открытого диалога, обсуждения с общественностью насущных вопросов, касающихся образования и воспитания детей, для информирования родителей о новшествах в системе образования, о вызовах и опасностях современного мира, - пояснила Сауле УМЕРБЕКОВА. – Собрания пройдут в каждом районе с периодичностью один раз в течение четверти. График собраний размещен на сайте нашего управления.