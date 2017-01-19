Служба пробации Исатайского района Атырауской области направила на рассмотрение в суд представление о сокращении неотбытой части срока наказания одного из осужденных. Ранее этот же суд признал мужчину виновным за грабеж и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. - На сегодня осталось еще 5 месяцев до окончания наказания, однако на судебном заседании осужденный отказался в применении к нему амнистии, -сообщили в суде. В суде ходатайство осужденного было принято во внимание, поэтому постановлением суда отказано в удовлетворении представления пробационной службы об амнистии. Постановление суда не вступило в законную силу. Стоит отметить, что наказание в виде ограничения свободы не предусматривает изоляцию от общества.