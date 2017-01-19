Как рассказал водитель автомобиля Kia Cerato , он двигался прямо по проспекту в сторону остановки "Облисполком". На пешеходе увидел человека и начал тормозить. При подъезде к пешеходному переходу в него сзади врезался автомобиль "Лада Ларгус". По инерции Kia Cerato покатилась вперёд и наехала на девушку.К пострадавшей девушке тут же подбежали пешеходы, кто-то начал вызывать скорую, а кто-то сотрудников дорожной полиции. Спустя 20 минут приехала карета скорой помощи, все это время девушка лежала на земле без сознания. Медики привели девушку в чувства и увезли в больницу. Полицейские выясняют подробности ДТП.