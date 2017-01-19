Жители Атырау не могут досчитаться городских парков
Информация о наличии в нефтяной столице 10 городских парков общей площадью в 20 гектаров вызвала бурю негодования у пользователей социальных сетей в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Парк Победы в Атырау. Фото Якова Федорова
Накануне 27-летний юрист презентовал свой проект парка для молодежи акиму Атырауской области Нурлану НОГАЕВУ. В ходе совещания по вопросам молодежной политики Олжас СУЛТАНОВ предложил построить в Атырау “банановый парк”.
- В Европейской части города, рядом с территорией университета имени Досмухамедова, на берегу реки Урал пустует земельный участок, по форме напоминающий “банан”. Предлагаю построить в этом месте молодежный парк”, – предложил Олжас СУЛТАНОВ.
По словам автора проекта в парке должны быть предусмотрены спортивный блок, зона аттракционов и развлечений, велодорожка, зона тихого отдыха, фестивалей, национальной кулинарии, катамараны и лодки для активного времяпровождения.
Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ поручил заместителю акима города изучить представленный проект и внести конкретные предложения.
После этой информации пресс-службы областного акимата сообщила, что в настоящее время в Атырау насчитывается 10 парков с общей площадью 20 гектаров. В ближайшем будущем планируется сдать в эксплуатацию еще 3 парка на 21 гектаров.
Именно эти цифры и вызвали волну негатива у пользователей социальных сетей.
- Сижу, изучаю информсообщение из "белого дома". Совещание сегодня было у акима. Областного. С презентацией проекта нового парка в Атырау. В конце приписка, что, оказывается, в нашем городе насчитывается целых 10 парков общей площадью 20 га! Некоторые СМИ уже так и опубликовали. Народ в ФБ смеётся и негодует. Не, мож я чё-то не знаю? Или не заметил? Кто поможет мне насчитать в Атырау 10 парков? - пишет пользователь Facebook.
- Сидим, смеемся, парки считаем. А Спецавтобаза уже задание получила. Чтобы к утру в Атырау 10 парков было. С города звонили - уже сажают. Боятся, что аким завтра проверять поедет. Сам считать будет, - пишет другой комментатор.
Корреспондент портала Мой ГОРОД" запросил в акимате информацию о количестве парков в настоящее время. По самым свежим данным акимата в городе существуют всего 7 парков и 9 площадей.
Парки:
1. Парк в поселке Балыкшы
2. Парк Победы
3. Парк возле Парка Победы
4. Аллея у школы №30
5. Парк №1 в микрорайоне Жилгородок
6. Парк №2 в микрорайоне Жилгородок
7. Парк в микрорайоне Алмагуль
Площади:
1. Площадь им. Курмангазы
2. Площадь Исатая-Махамбета
3. Площадь им.С.Мукашева
4. Площадь им.Д.Нурпеисовой
5. Площадь им.К.Смагулова
6. Площадь им.Х.Доспановой
7. Площадь им.Айтеке-Би
8. Площадь им.Абая
9. Площадь перед КЦ "Атырау"
