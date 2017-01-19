Парк Победы в Атырау. Фото Якова Федорова Накануне 27-летний юрист презентовал свой проект парка для молодежи акиму Атырауской области Нурлану НОГАЕВУ. В ходе совещания по вопросам молодежной политики Олжас СУЛТАНОВ предложил построить в Атырау “банановый парк”. - В Европейской части города, рядом с территорией университета имени Досмухамедова, на берегу реки Урал пустует земельный участок, по форме напоминающий “банан”. Предлагаю построить в этом месте молодежный парк”, – предложил Олжас СУЛТАНОВ. По словам автора проекта в парке должны быть предусмотрены спортивный блок, зона аттракционов и развлечений, велодорожка, зона тихого отдыха, фестивалей, национальной кулинарии, катамараны и лодки для активного времяпровождения. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ поручил заместителю акима города изучить представленный проект и внести конкретные предложения. После этой информации пресс-службы областного акимата сообщила, что в настоящее время в Атырау насчитывается 10 парков с общей площадью 20 гектаров. В ближайшем будущем планируется сдать в эксплуатацию еще 3 парка на 21 гектаров. Именно эти цифры и вызвали волну негатива у пользователей социальных сетей. - Сижу, изучаю информсообщение из "белого дома". Совещание сегодня было у акима. Областного. С презентацией проекта нового парка в Атырау. В конце приписка, что, оказывается, в нашем городе насчитывается целых 10 парков общей площадью 20 га! Некоторые СМИ уже так и опубликовали. Народ в ФБ смеётся и негодует. Не, мож я чё-то не знаю? Или не заметил? Кто поможет мне насчитать в Атырау 10 парков? - пишет пользователь Facebook. - Сидим, смеемся, парки считаем. А Спецавтобаза уже задание получила. Чтобы к утру в Атырау 10 парков было. С города звонили - уже сажают. Боятся, что аким завтра проверять поедет. Сам считать будет, - пишет другой комментатор. Корреспондент портала Мой ГОРОД" запросил в акимате информацию о количестве парков в настоящее время. По самым свежим данным акимата в городе существуют всего 7 парков и 9 площадей. Парки: 1. Парк в поселке Балыкшы 2. Парк Победы 3. Парк возле Парка Победы 4. Аллея у школы №30 5. Парк №1 в микрорайоне Жилгородок 6. Парк №2 в микрорайоне Жилгородок 7. Парк в микрорайоне Алмагуль Площади: 1. Площадь им. Курмангазы 2. Площадь Исатая-Махамбета 3. Площадь им.С.Мукашева 4. Площадь им.Д.Нурпеисовой 5. Площадь им.К.Смагулова 6. Площадь им.Х.Доспановой 7. Площадь им.Айтеке-Би 8. Площадь им.Абая 9. Площадь перед КЦ "Атырау"