Сегодня, 19 января, после праздничной службы в соборе, прихожане спустились к проруби для того, чтобы окунуться и набрать воды. В 11:00 утра прошел крестный ход, после чего владыка Антоний освятил воду. В прорубь окунались жители всех возрастов - от детей до пожилых людей. - Мне 56 лет, я купаюсь уже более 15 лет подряд. Чувствую себя просто отлично после купания, как-будто снова родился, да и болезни вроде как отступают. Советую искупаться всем, - рассказал местный житель Виктор ГОЛОХВАСТОВ. Помимо проруби для купания, было пробито на реке большое количество лунок, чтобы жители могли набрать там святой воды и умыть лицо тем, кто не осмеливается нырять - Воду набираю каждый год. Уже более 20 лет, - рассказывает Людмила Михайловна. - После чего пойду в прорубь окунусь. После купания чувствуется, что помолодела на лет 30, а мне-то уже давно за 70 лет. После купания в ледяной воде уральцы могли отведать шашлыка на свежем воздухе и согреться горячим чаем. А для детишек продавали воздушные шары.