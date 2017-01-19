На сегодняшний день оплата за питание составляет от 3500 до 12000 тенге в месяц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, на 1 января 2017 года по области в очереди зарегистрировано 22626 детей, из них в Уральске - 16439. - В 2017 году стоимость питания в дошлкольных организациях на одного ребенка в месяц составляет от 3,5 до 12 тысяч тенге, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. - Подорожание оплаты в этом году не планируется. В 2016 году в частные детские сады области было размещено 1349 детей по госзаказу, в этом году планируется устроить еще 1728 дошколят. Кроме того, в 2016 году в городе Аксай Бурлинского района за счет иностранных инвестиций было начато строительство яслей-сада на 320 мест. Открытие его планируется в 2017 году. Стоит отметить, что последнее подорожание питания в детсадах ЗКО было в апреле 2016 года. Тогда из-за подорожания комуслуг и продуктов питания с 504 тенге цена поднялась до 559 тенге за одного ребенка в день.