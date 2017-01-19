Видео сжигания трупов собак ужаснуло уральцев

Видео сняли жители поселка Круглоозерное, где сжигают трупы усыпленных собак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Внимание! Видео содержит кадры жестокости! vMEqNAVa3q8 Видео в казнете появилось 18 января. Судя по видео, сожжение собак происходит рядом с питомником, который расположен в поселке Круглоозерное. Ни для кого не секрет, что весной, летом и осенью отловленных животных сначала привозят в питомник, держат три дня, а затем, если хозяева не объявились, животных усыпляют и сжигают. Но в зимнее время сам питомник не функционирует. По словам директора городской ветеринарной станции Абылая МУКАЕВА, трупы сжигают около питомника на скотомогильнике два-три раза в неделю. - Расстояние от поселка до места утилизации около километра, - отметил Абылай МУКАЕВ. К слову, в 2017 году на отлов бродячих животных было выделено 21 млн тенге. На 1 января 2017 года было отловлено и усыплено более 6 тысяч бродячих собак и 342 кошки.