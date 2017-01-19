Жителям Казахстана теперь не нужно стоять в очереди часами, чтобы оформить регистрацию. Отныне они могут сделать это, не выходя из дома. Чтобы оформить регистрацию онлайн собственник жилья и желающий зарегистрироваться должен иметь электронную цифровую подпись. После нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн», заявитель заполняет представленную форму, где указывает, является ли он собственником жилья, в котором хочет зарегистрироваться. В случае, если заявитель и есть собственник недвижимости, ему необходимо указать адрес, срок регистрации от 1 до 12 месяцев, затем также в режиме онлайн оплатить госпошлину за оказание услуги и подписать заявку электронной цифровой подписью. - После регистрации заявка попадает в систему МВД РК, где на ее обработку уходит не более 10 минут, затем на портале отображается статус «Регистрация временного адреса прошла успешно». Проверить адрес временной прописки можно, получив адресную справку. По всем вопросам касательно временной регистрации онлайн или в ЦОНах, граждане могут звонить по бесплатному номеру 1414, - рассказал заместитель директора департамента «Государственная корпорация» правительство для граждан ЦОН по ЗКО Нургиса КАМАШЕВ.