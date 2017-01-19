Видео полыхающего огня из газовой трубы, которую по неосторожности задели рабочие, было опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau. j98xJZOt900 ЧП произошло в микрорайоне Самал. Несчастный случай прокомментировали в дежурной части ДЧС. - В мкр.Самал возле дома №43 рабочие, занимавшиеся прокладкой водопровода, задели газовую магистраль. В результате повреждения вспыхнуло пламя, от огня пострадал один человек. У мужчины ожоги первой и второй степени тяжести, поражено 2% кожного покрова, - рассказали спасатели. После оказания первой медицинской помощи мужчину отпустили домой.