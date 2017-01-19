Фото с сайта shekaraknb.kz В ночь с 17 на 18 января на трассе Атырау-Актобе возле села Махамбет полицейские Исатайского РОВД остановили автомашину марки "ГАЗель". При проверке в кузове транспортного средства было обнаружено 4 600 кг рыбы частиковых пород, в основном сазана. Установлено, что водитель автомашины - житель села Махамбет. - По данному факту ведется досудебное расследование, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.