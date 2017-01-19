Срок ремонтных работ был перенесен из-за внесенных корректировок в проект, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бекжан ТУКЖАНОВ, капитальный ремонт дороги по проспекту Достык от улицы М. Маметовой до улицы Пугачева должен был закончиться в 2016 году. - В ходе ремонта были внесены изменения в проект. В него были добавлены парковочные карманы, производился ремонт подземных инженерных сетей и увеличилось количество съездов по поперечным улицам, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. Кроме того, в 2016 году не были завершены работы по ремонту тротуаров, арычной системы. Также замруководителя ЖКХ отметил, что в 2017 году планируется завершить реконструкцию тротуарных дорожек по улице Штыбы и Шубина. Сейчас подана заявка на выделение дополнительного финансирования. К слову, в 2017 году на ремонт дорог в Уральске запланировано потратить порядка 9 млрд. тенге. Всего будет реконструировано более 43 километров дорог. Напомним, реконструкцию дороги по пр. Достык проводят за счет средств КПО б. в. на сумму 625 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 3 километра.  