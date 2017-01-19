Кулян Кисметова Для того, чтобы девочка дышала ей требуется дорогостоящее лекарство и многочисленные операции. Это лекарство обещали выдать в облздраве, но только в порядке очереди, в феврале. Родные девочки боятся за ее жизнь, так как состояние ухудшается с каждым днем, она может и не дождаться лекарства. В редакцию "МГ" пришла бабушка девочки. - Меня зовут Кулян КИСМЕТОВА. Я долго не решалась просить помощи, мне и стыдно, и неудобно, но деваться нам некуда, - плачет пенсионерка. У ее дочери Гули пятеро детей, двое из них инвалиды детства. Это Азат и Айжан. Азату уже исполнилось 9 лет, у него ДЦП с умственной отсталостью и нарушением зрения. У 12-летней Айжан серьёзные диагнозы: порок сердца, давление в легких и цирроз печени. Девочка почти все время находится в больнице. Ее уже оперировали в Алматы в прошлом году. Но сейчас ей снова нужны операции и лечение. У Айжан держится высокая температура и участились приступы удушья. - Да, ее оперируют по квоте, мы не жалуемся. Но она стала очень часто задыхаться, ей вновь необходима сложная операция на легкие. Чтобы ее подготовить к операции, необходимо проколоть дорогостоящие лекарства. Стоимость одного курса лечения составляет более миллиона тенге. В облздраве нам обещают эти лекарства, но только в порядке очереди, в феврале, - пояснила женщина. Пенсионерка с дочерью и пятью внуками живут в съемной комнатушке, абсолютно не приспособленной для жизни с детьми. - Я получаю пенсию 37 тысяч и дочь пособие по инвалидности детей около 100 тысяч тенге, но этих денег нам не хватает, - отметила Кулян. - Ежедневно мы покупаем подгузники для Азата, тех, которые нам выдают в собесе не хватает. Все средства мы тратим на лекарство Айжан, лишь бы она дышала. Дочь пенсионерки Гуля сама ухаживает за детьми. С мужем в разводе, алименты он не платит.Если вы желаете помочь тяжело больным детям, можете связаться с их бабушкой Кулян КИСМЕТОВОЙ по номеру: 8-777-478-65-01 Номер карточки АО "Народный Банк Казахстана": 6233 5710 5061 4680 ИИН 520205401661