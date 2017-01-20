Нурлан НОГАЕВ провёл выездное совещание в Жылыойском районе. Как доложил аким Жылыойского района Максим ИЗБАСОВ 11 поручений из 16- ти, которые давал аким области летом прошлого года, были выполнены, 3 находятся на стадии исполнения, оставшиеся 2 пока не нашли оптимального решения. Между тем, в ходе разбора выяснилось что количество исполненных поручений ниже цифры, озвученной главой района. Так, одно из основных - строительство школы на 300 мест в посёлке Майкомген было исполнено лишь наполовину - районные власти приготовили предложение, однако реальных сдвигов в деле не последовало. - Почему вы докладываете о том что поручение выполнено, когда налицо его неисполнение? - возмутился Нурлан НОГАЕВ. - Поставлена задача: построить школу. Вы же написали предложение и сейчас оно "футболится" между моими заместителями и управлениями. Исполнение в данном случае - это готовое ПСД и деньги, выделенные на строительство школы. Не нужно отчитываться о фиктивном исполнении, вы должны работать не ради меня, а ради тех, кому служите. Неужели жителям этого села стало легче от того, что вы отчитались, а школы до сих пор нет? Во время визита акима в район была затронута тема отопления жилых домов. Как выяснилось, в Жылыойском районе 1858 квартир отапливаются при помощи индивидуальных котлов, однако лишь 50 из них соответствуют техническому регламенту. В 2016 году в Атырауской области из-за халатного отношения к техники безопасности при отоплении жилища и не соответствующих техрегламенту котлов отравились газом 41 человек, 1 человек погиб. - Люди установили эти котлы в трудные времена, когда мы не могли предоставить им хорошую систему отопления. Сейчас времена изменились к лучшему - у нас есть возможность безопасно отапливать жилища, подключив их к центральному отоплению, однако, как следует из ваших докладов, владельцы квартир не внимают к вашим призывам, - сказал аким. - Мы должны убедить население, объяснить, что эта мера в будущем, возможно, спасёт их от беды. Мы должны использовать все методы: СМИ, поквартирный обход, разъяснительную работу, чтобы донести до людей информацию о том, что это необходимо.