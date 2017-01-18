Фото из архива "МГ" Начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН расскажет о проделанной работе в области и ответит на интересующие вопросы жителей 28 января в 11.00 в доме творчества имени Кадыра Мырза али. Свои вопросы и предложения горожане могут приносить в ближайшие участковые пункты, где уже установлены ящики для сбора писем. Кроме того, 14 февраля в 16.00 в здании Нур Отан состоится отчетная встреча акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, а аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ встретится с жителями ЗКО в теннисном центре 17 февраля в 10.00 часов.