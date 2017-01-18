Нурулина была осуждена за присвоение и растрату чужого имущества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, 12 января Уральский городской суд удовлетворил представление государственного судебного исполнителя о замене наказания в виде штрафа на лишение свободы в отношении бывшего директора детского сада Нурулиной. - Приговором от 5 августа 2016 года Нурулина была осуждена по статье 198 ч.3 п.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, неоднократно, в крупном размере". Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 млн тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Однако, вместо назначенных 3 964 000 тенге бывший директор оплатила лишь 1 млн тенге. Согласно статьи 41 части 3 УК РК, в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы. Постановлением суда представление судебного исполнителя удовлетворено и наказание в виде штрафа Нурулиной заменили на лишение свободы сроком на 11 месяцев и 3 дня. Постановление суда не вступило в законную силу.