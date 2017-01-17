По словам водителя сгоревшего автомобиля, он направлялся в сторону улицы им. С. Датова. - Я заметил, что из-под панели в кабине пошел дым, - сообщил водитель "ГАЗели". - Я сразу выбежал, чтобы отсоединить клемы от аккумулятора. Но когда я отсоединял, панель уже объяло огнем. Водитель, который проезжал мимо, вызвал пожарных. Прибывшие пожарные потушили огонь. У автомобиля полностью сгорела кабина. Как выяснилось, сгорели и все документы, принадлежащие водителю "ГАЗели". kglrRjtoCTs Видео предоставлено очевидцами