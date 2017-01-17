Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2016-2017 учебном году в 48 школах города обучается 45 тысяч учащихся, из них 5325 - первоклассники. - За счет местного бюджета во всех школах города организовано разовое горячее питание, которым охвачено более 19 тысяч учащихся 1-4 классов и 2,5 тысячи детей из малообеспеченных семей. Это почти 70% от общего количества школьников. На питание было выделено 312 млн тенге, - заявил аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Стоит отметить, что число первоклассников за последние пять лет увеличилось на 40%. Так, в 2012 году первоклашек в Уральске было всего 3800.