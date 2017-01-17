Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил в своем докладе аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, планируется установка трех светофоров в рамках ремонта дорог и уже разработана ПСД на устройство шести светофорных объектов. - Это планируется сделать на перекрестках улиц Шолохова-Циолковского, Гагарина-Айталиева, Гагарина-Ружейникова, Абулхаир хана-Кызылжарская, Абулхаир хана-Правдухина и Московская-Кызылжарская, - пояснил градоначальник. Кроме того, в 2016 году была произведена замена 10 светофорных объектов по проспектам Достык-Дружба и Евразия. На оцинкованных стойках установлены современные светофоры с табло обратного отсчета времени. Заменены шесть светофорных объектов старого образца с лампами накаливания на светодиодные на перекрестках Урдинская-Гагарина, Курмангазы-М. Маметовой, Курмангазы-Ихсанова, Курмангазы-Молдагалиева, Курмангазы-Досмухамедова и Жангир хана-район Жазира. Стоит отметить, что в 2017 году воздушные линии освещения будут заменены на кабельную линию с установкой оцинкованных опор по 16 объектам. Реконструкция освещения пройдет по улице С.Датова - от Уральского моста до 251 км, улице Шолохова, Есенжанова, на дамбе по улице Чагано-Набережная, по улице Жангир хана и трассе Уральск-Саратов до 4 км.