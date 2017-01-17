Руководитель ОО "Байтерек" Мерует САНКАЕВА надеется на помощь властей и мечтает, что когда-нибудь будет принята госпрограмма для реабилитации детей с ДЦП. Как рассказала руководитель Мерует САНКАЕВА, пока центр вынужден все время переезжать. В штате у них только три инвалида. Остальные - привлеченные специалисты. - Очень тяжело своими руками все грузить и перевозить. Я и так привлекаю всех наших специалистов, физически и морально мы очень устали. Почему государство не думает о таких детях-инвалидах, ведь мы создаем все условия хоть для какой-то адаптации и развития детей с ДЦП. Все время мы переезжаем, ведь это не первый наш переезд, и так не может постоянно продолжаться. В последнем здании нам не разрешили оставаться, хотя мы внесли улучшения там. Новое здание центр арендует в районе вокзала. Руководитель ОО "Байтерек" сомневается, нужно ли вкладывать и приспосабливать здание, вдруг придется снова переезжать. Хотя установка оборудования уже частично началась. Как пояснила Мерует САНКАЕВА, все оборудование очень дорогостоящее. И даже развивающие игрушки в разы дороже обычных детских игрушек из-за необходимости сертификата соответствия и авторской работы. А другие центр приобрести не может в соответствии с законодательством.- К примеру, вот эта тучка, расположенная над сухим бассейном, она позволяет развивать сенсорные способности детей. Ее стоимость составляет 189 тысяч тенге. Мы вынуждены покупать именно по таким ценам, - рассказывает Мерует САНКАЕВА. Кроме того, уже пришло оборудование "Мотессори" для развития мелкой моторики из чистого дерева стоимостью около 700 тысяч тенге. Есть тренажеры для физического развития. Для тренировки зрения аппарат с водными пузырьками, стоимость которого составляет 385 тысяч тенге. - В новом здании места совсем не хватает. У нас в голове не укладывается, как все это можно расположить, - говорит главный специалист ОО "Байтерек" Айнагуль ЕСЕНГАЛИЕВА. - Нашим детишкам просто необходим игровой зал, ведь многие ребята с такими заболеваниями не выходят на улицу и живут обособленно. Для общего развития им нужно общение. Несмотря на все трудности, 1 февраля 2017 года в "Байтереке" планируют вновь начать занятия, теперь уже в новом здании.