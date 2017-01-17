Альбина РЫСМАГАМБЕТОВА обратилась с просьбой о помощи в один из благотворительных фондов Атырау. Дело в том, что ее крохотная комната в общежитии по улице Молдагулова совсем не подходит для проживания детей: здесь сырость и плесень. - Здесь раньше была расположена детская библиотека, и помещение абсолютно не приспособлено к проживанию. А с наступлением холодов на полу и вовсе стало невозможно спать. Дети рискуют заболеть туберкулезом, в комнате очень холодно и сыро, - жалуется Альбина РЫСМАГАМБЕТОВА.У женщины двое детей, их она воспитывает одна. Семья на протяжении долгого времени ютится на 12 квадратных метрах общежития. С помощью волонтеров здесь в прошлом году был сделан косметический ремонт. Но сегодня от него почти ничего не осталось, плесень вновь выступила на стенах. Живут Рысмагамбетовы лишь на пособия по уходу за детьми. Кроме того, выяснилось, что в этой комнате семья проживает незаконно, в любой момент мать с двумя детьми могут выселить. Прописана девушка в соседней комнате у матери, законная бабушка принять родных внуков не желает. Сама Альмира в очереди на жилье стоит, но до получения квартиры ей еще далеко. Раз в год мать-одиночка оформляет документы на получение материальной помощи от горсобеза, однако, эта сумма - лишь капля в море финансовых трудностей семьи.До операции дочери женщина вынуждена была сидеть дома и присматривать за детьми. Сегодня Альбина РЫСМАГАМБЕТОВА находится в активном поиске работы. Только после получения первой заработной платы она надеется снять в аренду хоть какое-то жилье.