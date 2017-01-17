В Актобе близится к завершению судебный процесс по делу двух военных, дежуривших во время нападения террористов в войсковой части № 6655 Нацгвардии РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 94208461-c313-4bec-8e1f-5b69ceafbb2a Подсудимый Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ в день теракта дежурил в воинской частиСегодня в Актюбинском военном суде выслушали последнее слово подозреваемых майоров. Один из них, Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ, полностью отрицает вину. Гособвинитель запросил для офицера 3 года колонии. Второму офицеру, Кайргали ОРАЗЖАНОВУ, который частично признал вину, военный прокурор просит 2 года условно. Завтра должно состояться оглашение приговора. - Вчера было рассмотрение 17 тома, где были секретные материалы, но ни меня, ни моего адвоката на процесс не допустили, - рассказывает подозреваемый офицер Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ. – Многих доказательств моей невиновности в деле просто нет. К примеру, пули, из которых я стрелял в террористов, так и не нашли. Нет видеозаписи, - говорит бывший военнослужащий. В настоящее время Тастанбеков пишет жалобы во все инстанции. Открытое письмо офицер отправил и Президенту Назарбаеву. Суд над военными начался еще в декабре. Подсудимый Кайнарбек ТАСТАНБЕКОВ рассказал свою версию произошедшего. Сабина АСКАРОВА