Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, уже благоустроено 260 дворов, однако еще 126 требуют ремонта. - В 2015 году была разработана проектно-сметная документация на благоустройство 38 дворовых территорий на общую сумму 833 млн тенге. В прошлом году было начата реализация 20 проектов, стоимость которых оставила 328 млн тенге. Из них 17 дворовых территорий были реконструированы. А вот работы по 3 объектам являются переходящими на 2017 год. Это дворы по адресам: 4 микрорайон, 30, 31; Матросова, 56 - Тюленина, 43 ; проспект Евразия, 115 -115/1 - Ярославская, 12, - сообщил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Между тем, по еще 18 проектам уже объявлен конкурс государственных закупок, и дворы будут благоустроены в текущем году. К слову, по программе благоустройства города было установлено 10 новых остановочных павильонов, 5 из которых установили предприниматели.