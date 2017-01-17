На сегодняшний день в городе насчитывается 386 дворовых территорий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, уже благоустроено 260 дворов, однако еще 126 требуют ремонта. - В 2015 году была разработана проектно-сметная документация на благоустройство 38 дворовых территорий на общую сумму 833 млн тенге. В прошлом году было начата реализация 20 проектов, стоимость которых оставила 328 млн тенге. Из них 17 дворовых территорий были реконструированы. А вот работы по 3 объектам являются переходящими на 2017 год. Это дворы по адресам: 4 микрорайон, 30, 31; Матросова, 56 - Тюленина, 43 ; проспект Евразия, 115 -115/1 - Ярославская, 12, - сообщил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Между тем, по еще 18 проектам уже объявлен конкурс государственных закупок, и дворы будут благоустроены в текущем году. К слову, по программе благоустройства города было установлено 10 новых остановочных павильонов, 5 из которых установили предприниматели.