Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, всего в рамках данной программы с 2011 года в Уральске было отремонтировано 80 жилых домов и 7 лифтов. - В 2016 году по городу отремонтировано четыре дома, из них один - за счёт возвратных средств, - пояснил градоначальник. - Особое внимание нам нужно обратить на ситуацию с лифтами. Так как они являются объектами повышенной опасности. Несмотря на то, что, содержание лифтов - это обязанность самих жильцов, мы готовы выделить средства из бюджета на их замену и ремонт. - Замена лифта в 9-этажном доме обходится в 8-9 млн тенге. Если, в среднем, в одном подъезде будут участвовать 40 квартир, то, взяв рассрочку на 15 лет, каждая квартира будет платить около 1000 тенге, - заявил аким Уральска. Аким города посоветовал уральцам активнее участвовать в данной программе.