Об этом аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ заявил на своем отчете перед общественным советом города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, всего в рамках данной программы с 2011 года в Уральске было отремонтировано 80 жилых домов и 7 лифтов. - В 2016 году по городу отремонтировано четыре дома, из них один - за счёт возвратных средств, - пояснил градоначальник. - Особое внимание нам нужно обратить на ситуацию с лифтами. Так как они являются объектами повышенной опасности. Несмотря на то, что, содержание лифтов - это обязанность самих жильцов, мы готовы выделить средства из бюджета на их замену и ремонт. - Замена лифта в 9-этажном доме обходится в 8-9 млн тенге. Если, в среднем, в одном подъезде будут участвовать 40 квартир, то, взяв рассрочку на 15 лет, каждая квартира будет платить около 1000 тенге, - заявил аким Уральска. Аким города посоветовал уральцам активнее участвовать в данной программе.