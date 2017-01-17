Восемь прорубей для купания будут организованы в городе и еще 9 - в сельских округах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного спасателя ОСО ДЧС ЗКО Алексея ЕРЕМЕЕВА, искупаться 19 января можно будет в поселках Серебряково, Круглоозреное, Желаево, Деркул и Чапаево. - На всех 17 прорубях будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи, - отметил Алексей ЕРЕМЕЕВ. - Просьба к тем, кто поедет купаться на праздник: не подъезжать на машине близко к реке. У нас уже был случай несколько лет назад, когда люди, чтобы искупаться, подогнали авто близко к водоему, и УАЗ провалился под воду. К счастью, тогда никто не пострадал. Это случилось в поселке Плодоовощном. Спасатель также отметил, что ежегодно на Крещение происходят различные ЧП. Помимо ссадин и ушибов случаются и сердечные приступы. Так что всем необходимо быть предельно осторожными, и не рисковать жизнью и здоровьем. Напомним, 19 января в Уральске будут вырублены проруби в восьми местах - на реке Урал в районах Старого Собора (в Куренях), пос. Коминтерн, на реке Чаган на территории женского монастыря Покрова Божией Матери, в парке культуры и отдыха, в районе спортивной базы "Динамо", в затоне им. Чапаева, в районе "Металлиста".