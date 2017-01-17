Из-за замены трубопровода и запорной арматуры в районе парка культуры и отдыха временно отключат водоснабжение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

17 января ТОО «Батыс су арнасы» будет проводить ремонтные работы по адресу: улица Сейфуллина, д. 4/1.

В связи с этим будет производиться отключение водопровода, временно приостановлена подача водоснабжения по адресу: ул.С.Сейфуллина и жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул.С.Сейфуллина, д.4/1, 4/2, 4/4, ул.Неусыпова, д.51/1, 51/2, 51/3, 26/3, 28, ул.Т.Масина, д.5/1, ул Даумова, 38, 40, 42. И частного сектора по адресаи: ул.Т.Масина, ул.Чагано-Набережная, ул.С.Сейфуллина, ул.Неусыпова, также в здании ДО по адресу: ул.С.Сейфуллина, 4/3.

Ориентировочное время проведения работ – с 14.00час. до 18.00час.

Кристина КОБИНА