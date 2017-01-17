Иллюстративное фото с сайта ilove.hol.es Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек АХМЕТЖАНОВ, проблема с нехваткой спецтехники возникла в области давно и сейчас ее пытаются решить. - В 2016 году было приобретено две единицы техники для очистки снега, которую передали на баланс дорожной службы. В 2017 году планируется закупить еще пять единиц, когда будут выделены деньги, - отметил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. Стоит отметить, что в конце года в областном акимате прошло совещание, где была озвучена проблема недостаточного обеспечения ДЧС техникой. Тогда аким области заявил, что скоро этот вопрос решится. Между тем, по сообщению спасателей, этой зимой во время снегопадов ни один населенный пункт не остался отрезанным от трасс.