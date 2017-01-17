Врачи в центрах обслуживания появились после трагического случая в Алматинской области, когда мужчина-инвалид скончался у здания ЦОНа. Он собирался пройти временную регистрацию. Эта история вызвала широкий резонанс среди общественности. А буквально накануне стало известно еще об одном смертельном случае в ЦОНе Алматы: 53-х летний Жарас КУНТАКОВ пришел в центр обслуживания, чтобы также получить временную регистрацию, но не успел даже встать в очередь. Как сообщают СМИ, внезапно мужчине стало плохо. Он потерял сознание, а медикам скорой оставалось лишь констатировать его смерть. Во избежание таких инцидентов администрацией актюбинских ЦОНов и управления здравоохранения предприняты беспрецедентные меры безопасности. Медики, которые дежурят в центрах обслуживания, имеют при себе аптечку неотложной помощи для экстренных случаев. Врачи уверяют, что готовы оказать первую медицинскую помощь всем нуждающимся. Но, к счастью, пока серьезных жалоб от посетителей актюбинских ЦОНов не поступало. - Врачи дежурят по двое. Их отправляют с городских поликлиник. График работы у них с 9 утра и до 8 вечера. Но поскольку ажиотажа у нас нет, обращений мало. Люди, как правило, на головные боли жалуются. Сами же ЦОНы в эти дни, как вы знаете, работают с 8 утра и до 8 вечера, - рассказала главный специалист отдела оказания госуслуг актюбинского ЦОНа Гулзира МЕКЕБАЕВА.