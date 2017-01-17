Фото с сайта on.kz В своём письме, адресованном казахстанским СМИ, он объяснил своё высказывание. "Прежде всего выражаю глубокие соболезнования родным и близким умерших в зданиях ЦОНов. Также приношу извинения за мою оговорку при ответе на неоднозначный и неожиданный вопрос. Ещё раз выражаю своё искреннее сожаление по поводу случившегося и приношу свои извинения", – сказано в письме.
Мажилисмен Жамалов извинился за слова, сказанные об умершем в ЦОНе
