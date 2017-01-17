Новый формат предполагает выдачу гражданам справки о судимости с учетом ее погашения либо снятия. Об этом рассказал заместитель начальника управления Комитета Генеральной прокуратуры по Атырауской области Жанибек СЕМГАЛИЕВ. - Справка будет выдаваться в филиалах ЦОН и через портал электронного правительства после утверждения стандарта и регламента по оказанию госуслуги,- рассказал Жанибек СЕМГАЛИЕВ. Новшество будет введено со второго квартала 2017 года, сейчас стандарт справки находится на стадии публичного обсуждения. Согласно новому формату, люди, ранее привлеченные к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой «Судимости не имеет». Получить справку о несудимости можно будет в течение 3 минут в любом отделении ЦОНа, предъявив лишь удостоверение личности. До введения же новшества вышеуказанный документ пока же выдается казахстанцам с указанием всех данных о наличии судимости.