Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд №2 Зеленовского района ЗКО рассмотрел административное дело по статье 496 ч. 2 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о гражданстве". Согласно материалам дела, в ходе проверки документов инспектором приурального ОП Зеленовского РОВД было выявлено, что правонарушитель, будучи гражданином РК, принял гражданство Российской Федерации и не сообщил об этом в органы внутренних дел. Суд привлек мужчину к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 200 МРП на сумму 453 800 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.