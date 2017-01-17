Согласно материалам дела, женщина, занимаясь домашними делами, разозлилась на свою свекровь. Видимо, не стерпев язвительных слов от матери своего мужа, сноха недолго думая, ударила свекровь рукой в лицо. От сильного удара женщина упала на пол. В результате полученного телесного повреждения потерпевшая была госпитализирована в Махамбетскую районную больницу. - На судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В свою очередь потерпевшая объяснила, что простила сноху, так как она является женой ее сына. Стороны помирились путем медиации, - говорится в сообщении. Суд, приняв во внимание примирение сторон прекратил производство по делу. Постановление суда вступило в законную силу.