Xp8eNlv-gZ4 Всего на конкурс талантов среди воспитанников детских домов и школ-интернатов из Казахстана поехали четверо детей - Владислав ЛОСКУТОВ из Усть-Каменогорска, Рано САБАНКУЛОВА из города Кызылорда, алматинец Роман КОРНЕЕВ и уралец Владимир САРАФУТДИНОВ. Владимир САРАФУТДИНОВ с трех лет воспитывается в областном детском доме Уральска. По словам педагогов детдома, за эти годы мальчик стал для всех родным ребенком. Как рассказала директор областного детского дома Рысжан НАУРЗОВА, не так давно к ним на почту пришло письмо с предложением поучаствовать в конкурсе "Ты - суперзведа!" и Вова согласился. - Мы проходили кастинг заочно, то есть онлайн. Его послушали в скайпе, потом попросили исполнить еще одну песню и сказали, что он прошел отборочный тур. Потом приехали из Москвы, сняли про жизнь мальчика сюжет и сказали, чтобы Вова 15 января уже был в Москве. Но из-за того, что билетов раньше не было, Владимир вместе с соцпедагогом выехали только 15 января. Сейчас они уже в столице России, - рассказала директор областного детского дома. Рысжан НАУРЗОВА сообщила, что мальчик с малых лет посещает вокальный кружок в детском доме, а когда нет преподавателя по музыке, сам проводит все мероприятия. Владимир САРАФУТДИНОВ попал в детский дом из дома малютки в 2002 году. Сейчас мальчик учится в 9 классе СОШ №5 с казахским языком обучения. - Впервые Вова показал свой талант на конкурсе "Кур-кур-курмаш", где занял первое место. Затем он участвовал в 2014 году в фестивале "Тепло детских сердец", который проходил в городе Оренбурге, и получил диплом лауреата первой степени в номинации «Вокал». Но это далеко не все достижения Владимира, - отметили Рысжан НАУРЗОВА. - Мальчик очень воспитанный, скромный и вежливый. Он хорошо учится в школе, и мы очень рады всем его победам. На международном конкурсе на телеканале НТВ Владимир САРАФУТДИНОВ исполнит песню Батырхана Шукенова "Нелюбимая". Воспитанник детского дома не мечтает о карьере артиста и певца, он хочет быть аранжировщиком.