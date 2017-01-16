- В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное. Думаю, что уже на этой неделе мы его уже выпишем. мальчик перенес клиническую смерть, нам удалось заново завести его сердце. Некоторое время он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Но, слава Богу, все обошлось, - рассказал Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. Напомним, что 6 января в 11:52 в «102» поступило сообщение о нападении стаи бродячих собак на мальчика 2009 года рождения в пригородном поселке Еркинкала, который впоследствии был помещен в больницу. В данный момент угрозы для жизни ребенка нет, врачи отмечают его состояние как стабильное. Медики просят жителей области быть предельно осторожными и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае укусов животными. - С начала нового года в городе и в пригородных поселках было уничтожено 154 бродячих собаки, в этом направлении мы ведем системную работу. Бродячие животные представляют опасность для жителей города, к сожалению, данная проблема возникает из-за халатного отношения горожан к своим питомцам. Нередки случаи когда горожане выпускают своих собак на волю в пригородных поселках, так как не желают содержать их, те сбиваются в стаи и начинают представлять опасность для жизни граждан, - рассказал заместитель акима Атырау Амантай АЙТБАЕВ. Отметим, что сообщения с просьбой отловить бродячих собак от местных жителей продолжают поступать. С сначала года на горячую линию WhatsApp от жителей Атырау поступило около 100 обращений. Одно из последних датируется 15 января. Жительницу поселка Таскала-3 едва не покусали бродячие собаки. К счастью, их спугнул громкий сигнал мимо проезжающего автомобиля. К слову, каждая собака, которую заводят горожане, должна быть привита и зарегистрирована в ветеринарной клинике. В противном случае владельцу грозит административный штраф в размере 3 МРП за нарушение статьи 408 КоАП РК «Нарушение правила содержания домашних собак и кошек». За 9 дней 2017 года по этой статье 3 человека были оштрафованы, еще 3 получили предупреждение. В 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадало 1494 человека. В 2016 году в Атырау было отловлено и уничтожено 9 382 бродячих собаки.