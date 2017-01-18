Иллюстративное фото из архива "МГ" Судя по карте преступности, размещенной на электронном портале комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, в 2016 году за аналогичный период в области произошло 1306 преступлений. Как рассказал старший прокурор отдела управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК ЗКО Руслан ХАКИМОВ, карта преступности создана для того, чтобы люди могли увидеть в каком районе области или города больше всего происходит краж или разбоев. - Также эта карта помогает и полицейским, глядя на нее, они могут определить, где больше всего требуется надзор. После создания карты были изменены три маршрута патрулирования, - отметил Руслан ХАКИМОВ. Между тем, на сайте комитета по правовой статистике можно найти не только количество краж, убийств, ДТП, насилия, но и узнать, нет ли у вас штрафа за нарушение ПДД и проверить себя в списках невыездных заграницу граждан. К слову, на сегодняшний день в ЗКО было зарегистрировано 7 фактов разбоя, 22 грабежа, 319 краж и 7 случаев изнасилования.