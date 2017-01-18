С начала 2017 года в ЗКО было зарегистрировано 667 преступлений различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Судя по карте преступности, размещенной на электронном портале комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, в 2016 году за аналогичный период в области произошло 1306 преступлений. Как рассказал старший прокурор отдела управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК ЗКО Руслан ХАКИМОВ, карта преступности создана для того, чтобы люди могли увидеть в каком районе области или города больше всего происходит краж или разбоев. - Также эта карта помогает и полицейским, глядя на нее, они могут определить, где больше всего требуется надзор. После создания карты были изменены три маршрута патрулирования, - отметил Руслан ХАКИМОВ. Между тем, на сайте комитета по правовой статистике можно найти не только количество краж, убийств, ДТП, насилия, но и узнать, нет ли у вас штрафа за нарушение ПДД и проверить себя в списках невыездных заграницу граждан. К слову, на сегодняшний день в ЗКО было зарегистрировано 7 фактов разбоя, 22 грабежа, 319 краж и 7 случаев изнасилования.