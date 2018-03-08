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Социум

Женщина-таксист из Атырау: «Мужчины поначалу смущались, увидев меня за рулем»

Автоледи Светлана ЗИМАРЕВА из Атырау рассказала об особенностях своей неженской профессии. Светлана ЗИМАРЕВА в службе такси работает уже 1,5 года. В необычную и далеко не женскую профессию она пришла из сферы бизнеса. После того как Светлана закрыла ИП, решила попробовать себя на новом поприще — в качестве таксиста. — Общий стаж вождения у меня 15 лет, впервые за руль села в 25 лет. В службе такси работаю 1,5 года. Работа очень нравится, ежедневно общаюсь с разными людьми, как с приезжими, так и иностранцами, — рассказывает Светлана. График работы у автоледи ненормированный, зачастую начинаетс
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Женщина-таксист из Атырау: «Мужчины поначалу смущались, увидев меня за рулем»
Автоледи Светлана ЗИМАРЕВА из Атырау рассказала об особенностях своей неженской профессии.
Светлана ЗИМАРЕВА в службе такси работает уже 1,5 года. В необычную и далеко не женскую профессию она пришла из сферы бизнеса. После того как Светлана закрыла ИП, решила попробовать себя на новом поприще — в качестве таксиста. — Общий стаж вождения у меня 15 лет, впервые за руль села в 25 лет. В службе такси работаю 1,5 года. Работа очень нравится, ежедневно общаюсь с разными людьми, как с приезжими, так и иностранцами, — рассказывает Светлана. График работы у автоледи ненормированный, зачастую начинается в 5 часов утра, и так целый день за баранкой до поздней ночи. По словам женщины, клиенты попадаются разные по характеру и манере общения, порой могут и нагрубить, а некоторым просто необходим приятный собеседник. — Я столько выслушала историий и рассказов из жизни людей, для многих уже стала настоящим психологом, за 1,5 года появились постоянные клиенты, которые заказывают только мое такси, — рассказывает Светлана. По словам таксиста, поначалу мужчины смущались при виде женщины за рулем, но со временем привыкли, стали ценить прятного собеседнего и высокую культуру вождения Светланы. — Ездить по городу очень опасно, не все автолюбители соблюдадают правила дорожного движения, но бросать работу и уходить в другую сферу я пока не планирую, — заявляет таксистка. По словам Светланы, все праздники зачастую приходится проводить за рулем. Так и 8 марта мама троих детей встретит на работе, принимая поздравления от коллег и постоянных клиентов.
mFSNxFVAvI4 Алия ЖАМИТОВА
такси женщина

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