Женщина-таксист из Атырау: «Мужчины поначалу смущались, увидев меня за рулем»

Автоледи Светлана ЗИМАРЕВА из Атырау рассказала об особенностях своей неженской профессии. Светлана ЗИМАРЕВА в службе такси работает уже 1,5 года. В необычную и далеко не женскую профессию она пришла из сферы бизнеса. После того как Светлана закрыла ИП, решила попробовать себя на новом поприще — в качестве таксиста. — Общий стаж вождения у меня 15 лет, впервые за руль села в 25 лет. В службе такси работаю 1,5 года. Работа очень нравится, ежедневно общаюсь с разными людьми, как с приезжими, так и иностранцами, — рассказывает Светлана. График работы у автоледи ненормированный, зачастую начинаетс