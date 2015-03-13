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Женщина-водитель и полицейский из Текели встретились в суде (видео)

Женщина-водитель, обматерившая полицейского в Текели, предстала перед судом, сообщает Tengrinews.kz. Юлия Кучина утверждает, что сотрудник полиции спровоцировал ее на оскорбления после того, как попытался забрать ключи от машины и снять номера. Женщина настаивает на том, что правила дорожного движения она не нарушала и фары на ее авто были включены. Хотя штраф в размере 5 МРП все же оплатила. После неправомерных, как она считает, действий полицейских Кучина вызвала еще наряд правоохранителей. Но вместо помощи, пожаловалась женщина в суде, они скрутили ее и насильно посадили в патрульную машину
Marat
Женщина-водитель и полицейский из Текели встретились в суде (видео)
Женщина-водитель, обматерившая полицейского в Текели, предстала перед судом, сообщает Tengrinews.kz. Юлия Кучина утверждает, что сотрудник полиции спровоцировал ее на оскорбления после того, как попытался забрать ключи от машины и снять номера. Женщина настаивает на том, что правила дорожного движения она не нарушала и фары на ее авто были включены. Хотя штраф в размере 5 МРП все же оплатила. После неправомерных, как она считает, действий полицейских Кучина вызвала еще наряд правоохранителей. Но вместо помощи, пожаловалась женщина в суде, они скрутили ее и насильно посадили в патрульную машину. Сотрудник дорожно-патрульной службы ГУВД Дархан Кудияров, остановивший женщину за нарушение, утверждает, что действовал в рамках закона, в то время как гражданка Кучина не отдавала отчет действиям и словам. В суде автоледи ходатайствовала о том, чтобы на процессе присутствовали свидетели с ее стороны. Суд ее просьбу удовлетворил и перенес заседание на следующую неделю. Напомним, 7 марта в Сети появилась видеозапись, на которой полицейские пытались посадить в патрульную машину женщину-водителя. Грубое поведение страж порядка вызвало большой общественный резонанс. Однако на следующий день полицейские показали свою видеозапись, где женщина-нарушитель после остановки обматерила сотрудника полиции. По факту нарушения ПДД на Кучину составили административный протокол, а также возбудили уголовное производство за оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

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