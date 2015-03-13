Женщина-водитель и полицейский из Текели встретились в суде (видео)

Женщина-водитель, обматерившая полицейского в Текели, предстала перед судом, сообщает Tengrinews.kz. Юлия Кучина утверждает, что сотрудник полиции спровоцировал ее на оскорбления после того, как попытался забрать ключи от машины и снять номера. Женщина настаивает на том, что правила дорожного движения она не нарушала и фары на ее авто были включены. Хотя штраф в размере 5 МРП все же оплатила. После неправомерных, как она считает, действий полицейских Кучина вызвала еще наряд правоохранителей. Но вместо помощи, пожаловалась женщина в суде, они скрутили ее и насильно посадили в патрульную машину