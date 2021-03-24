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Происшествия Социум

Женщина зарезала пенсионера-собутыльника в Аксае

Убийство произошло днем 18 марта в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 65-летний мужчина и 38-летняя женщина не в первый раз распивали спиртное вместе. - 18 марта дома у погибшего во время очередного распития алкоголя они поссорились и женщина нанесла пенсионеру несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался не приходя в сознание в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство", - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что подозрев
Кристина Кобина
Женщина зарезала пенсионера-собутыльника в Аксае
Убийство произошло днем 18 марта в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Женщина зарезала ножом пенсионера-собутыльника в Аксае
Женщина зарезала ножом пенсионера-собутыльника в Аксае
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 65-летний мужчина и 38-летняя женщина не в первый раз распивали спиртное вместе. - 18 марта дома у погибшего во время очередного распития алкоголя они поссорились и женщина нанесла пенсионеру несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался не приходя в сознание в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство", - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что подозреваемая уже имеет судимость и отбывала тюремный срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
убийство нож

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