Женщина зарезала пенсионера-собутыльника в Аксае

Убийство произошло днем 18 марта в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 65-летний мужчина и 38-летняя женщина не в первый раз распивали спиртное вместе. - 18 марта дома у погибшего во время очередного распития алкоголя они поссорились и женщина нанесла пенсионеру несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался не приходя в сознание в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство", - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что подозрев