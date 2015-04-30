Женщине, избившей сына в Балтиморе, присвоили титул «Мама года»

В Сети набирает популярность видео, на котором женщина избивает своего сына-экстремиста в охваченном беспорядками Балтиморе. За это интернет-пользователи присудили ей титул "Мама года", а комиссар местной полиции Энтони Баттс удостоил её похвалы. Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники, мать за процессом "воспитания" подростка застали журналисты местной телекомпании WMAR. Женщина преследовала своего отпрыска и эмоционально требовала от него снять маску. Женщина избила сына за участие в беспорядках в Балтиморе, потому что не хотела, чтобы он стал "вторым Фредди Грэем" По данн