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Шоу-бизнес

Женщине, избившей сына в Балтиморе, присвоили титул «Мама года»

В Сети набирает популярность видео, на котором женщина избивает своего сына-экстремиста в охваченном беспорядками Балтиморе. За это интернет-пользователи присудили ей титул "Мама года", а комиссар местной полиции Энтони Баттс удостоил её похвалы. Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники, мать за процессом "воспитания" подростка застали журналисты местной телекомпании WMAR. Женщина преследовала своего отпрыска и эмоционально требовала от него снять маску. Женщина избила сына за участие в беспорядках в Балтиморе, потому что не хотела, чтобы он стал "вторым Фредди Грэем" По данн
gorod
Женщине, избившей сына в Балтиморе, присвоили титул «Мама года»
4548fac1_1
4548fac1_1
В Сети набирает популярность видео, на котором женщина избивает своего сына-экстремиста в охваченном беспорядками Балтиморе. За это интернет-пользователи присудили ей титул "Мама года", а комиссар местной полиции Энтони Баттс удостоил её похвалы. Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники, мать за процессом "воспитания" подростка застали журналисты местной телекомпании WMAR. Женщина преследовала своего отпрыска и эмоционально требовала от него снять маску. Женщина избила сына за участие в беспорядках в Балтиморе, потому что не хотела, чтобы он стал "вторым Фредди Грэем" По данным журналистов, героями ролика являются Тойя Грэхем и ее 16-летний сын Майкл. Отмечается, что "Мама года" увидела своего сына по телевизору во время прямой трансляции массовых беспорядков на улицах Балтимора. Позднее в одном из своих интервью Грэхем заявила, что решила вмешаться из-за того, что не хочет, чтобы "в конце концов её сын стал следующим Фредди Грэем" - именно так звали 25-летнего афроамериканца, чья смерть от рук правоохранителей спровоцировала погромы. Напомним, что беспорядки в американском Балтиморе, штат Мэриленд, начались в минувшие выходные. Более тысячи демонстрантов вышли на улицы города в знак протеста против смерти Фредди, однако мирная акция быстро переросла в беспорядки. По итогам столкновений пострадали 20 полицейских. Также вандалы подожгли 15 зданий и 144 автомобиля. В результате были задержаны 235 человек. Источник ТОПНЬЮС

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