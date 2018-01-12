37-летняя Аселим НИГМЕТОВА почти два месяца находится в реанимации в Самаре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова Женщина получила 85% ожогов тела, и сейчас врачи из клиники Самары пытаются восстановить ей кожный покров. По словам родственника Аселим Ерлана НИГМЕТОВА, 11 января женщине провели первую операцию. - Кожа лица и шеи восстановилась сама после лечения. А вот все тело до сих пор в ожогах. Ее тело сейчас находится под куполом, чтобы на ожоги ничего не попало и не начался воспалительный процесс. Врачи по прежнему используют для перевязок мази из-за рубежа. Они хорошо помогают, и она идет на поправку. Сейчас уже больше 37% кожного покрова восстановлено, - рассказал Ерлан НИГМЕТОВ. Также родственник отметил, что Аселим пробудет в Самаре еще как минимум до лета. - С ней сейчас находится супруг. Никого в палату больше не пускают. Что касается денег, то мы уже дважды производили оплату, и с каждым разом эта сумма растет. Сколько именно нам потребуется еще денег -неизвестно, так как ей постоянно делают разные процедуры, - заявил родственник. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планировали ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось.