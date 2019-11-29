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Происшествия Социум

Женщину из Уральска осудили на 25 лет в Ираке

На такой же срок были осуждены ещё пять казахстанок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Шесть гражданок Казахстана осудили на 25 лет в Ираке. Их детей удалось эвакуировать благодаря гуманитарной акции МИД Казахстана совместно с другими госорганами. - Эти женщины осуждены по причастности к террористической деятельности и за участие в содействии террористическим группировкам, в частности ИГИЛ. Их шесть человек, они граждане Казахстана. Работа по ним будет отдельно проведена. Иракский суд приговорил женщин к пожизненному заключению, по иракским законам это 25
Кристина Кобина
Женщину из Уральска осудили на 25 лет в Ираке
На такой же срок были осуждены ещё пять казахстанок, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Шесть гражданок Казахстана осудили на 25 лет в Ираке. Их детей удалось эвакуировать благодаря гуманитарной акции МИД Казахстана совместно с другими госорганами. - Эти женщины осуждены по причастности к террористической деятельности и за участие в содействии террористическим группировкам, в частности ИГИЛ. Их шесть человек, они граждане Казахстана. Работа по ним будет отдельно проведена. Иракский суд приговорил женщин к пожизненному заключению, по иракским законам это 25 лет тюрьмы, они находятся в тюрьме два года. (...) Когда они закончат отбытие своего наказания, в любом случае они вернутся в Казахстан. Они все из разных регионов - из Уральска, Туркестана, Алматы, Карагандинской области", - сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД Казахстана Станислав Василенко. Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев объяснил, что между Казахстаном и Ираком отсутствует правовая база по обмену осужденными, поэтому работа по возвращению женщин будет проведена в особом порядке. - По мужьям... Это военное время, постконфликтная зона. Говорить с уверенностью, где они, мы можем лишь по одному ребенку, родители и родственники погибли, и он сирота. По остальным ситуации разные, - пояснил он. Напомним, Казахстан эвакуировал 14 детей, которые вместе с матерями находились в иракских тюрьмах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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