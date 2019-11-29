Женщину из Уральска осудили на 25 лет в Ираке

На такой же срок были осуждены ещё пять казахстанок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Шесть гражданок Казахстана осудили на 25 лет в Ираке. Их детей удалось эвакуировать благодаря гуманитарной акции МИД Казахстана совместно с другими госорганами. - Эти женщины осуждены по причастности к террористической деятельности и за участие в содействии террористическим группировкам, в частности ИГИЛ. Их шесть человек, они граждане Казахстана. Работа по ним будет отдельно проведена. Иракский суд приговорил женщин к пожизненному заключению, по иракским законам это 25