Женщина нашла родную семью через 35 лет после загадочного исчезновения

В Китае женщина спустя 35 лет смогла найти свою биологическую семью после того, как потерялась в двухлетнем возрасте недалеко от дома. Историю воссоединения рассказало издание South China Morning Post (SCMP), передает МойГород.

Чжун Фэнлинь родилась в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района. Ее родители торговали чесноком и имбирем на местном рынке.

Потерялась на рынке в два года

В 1991 году отец взял двухлетнюю дочь с собой на работу. Пока он занимался торговлей, дал девочке немного денег, чтобы она самостоятельно купила себе еду. В какой-то момент ребенок затерялся в толпе, перешел на соседний рынок и исчез.

Заплаканную девочку заметил продавец одежды. Он обратил внимание на царапины и шрам на ее лице, оставил администрации рынка свои контакты и попросил объявить по громкой связи о найденном ребенке в надежде, что родители быстро откликнутся.

Однако за девочкой никто не пришел.

Новая жизнь под другим именем

Изначально местные СМИ писали, что мужчина просто забрал ребенка к себе домой, который находился неподалеку от рынка. Позже Hongxing News сообщило другую версию: после безуспешных поисков родителей он увез девочку в другой город, где воспитал ее под другим именем.

Чжун выросла в приемной семье вместе со старшим братом. По ее словам, приемные родители окружили ее заботой и любовью. Сейчас женщина замужем и воспитывает восьмилетнюю дочь.

Дочь с мамой / скриншот из видео

Родители искали дочь десятилетиями

Все эти годы биологическая семья не прекращала поиски. Младшая сестра Чжун разместила данные о пропавшем ребенке на платформе Baby Come Home, которая помогает находить детей, исчезнувших много лет назад.

Отец женщины так и не дождался встречи с дочерью. В 2024 году он умер. По словам родственников, незадолго до смерти он спросил младшую дочь:

«Ты уже нашла свою сестру?»

ДНК поставила точку

Сама Чжун долгие годы считала, что родители намеренно отказались от нее. Такие мысли возникли из-за травм на лице, которые были у нее в момент обнаружения. Что стало причиной этих повреждений, до сих пор неизвестно.

Со временем женщина почти перестала искать своих родственников. Однако волонтеры убедили ее зарегистрироваться на платформе Baby Come Home и рассказать свою историю.

12 апреля она оставила свои данные, а спустя некоторое время получила неожиданный звонок. Одна из пользователей заметила поразительное внешнее сходство Чжун со своей давно пропавшей сестрой.

После этого была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила их биологическое родство.

«Я думала, что больше никогда тебя не увижу»

7 июля Чжун приехала в родной город Юйлинь, где впервые за 35 лет встретилась с матерью и другими родственниками.

Держа в руках букет цветов, женщина крепко обняла мать и сквозь слезы сказала:

«Я думала, что больше никогда в этой жизни тебя не увижу».

После воссоединения она заявила, что намерена регулярно навещать родных, проводить с ними больше времени и поддерживать тесную связь.

Дочь с мамой / скриншот с видео

История вызвала споры в сети

Рассказ о воссоединении быстро стал вирусным в китайских социальных сетях. Многие пользователи признались, что история глубоко их тронула.

«Их разделяла всего одна улица, но они так и не смогли найти друг друга. Это разрывает сердце», — написал один из комментаторов.

Однако часть пользователей усомнилась в официальной версии произошедшего.

«Ни один ответственный отец не отправил бы двухлетнего ребенка одного покупать еду. Если девочка исчезла так близко от дома, почему никто не откликнулся на объявление на рынке? Действительно ли она потерялась, или отец бросил ее, а потом всю жизнь сожалел об этом?» — написал другой пользователь.

При этом многие призвали не делать поспешных выводов.